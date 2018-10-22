Ксения Собчак порадовала поклонников трогательным видео

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ксения Собчак пять лет живет в браке с актером Максимом Виторганом. Пара растит двухлетнего сына Платона. Двадцать первого октября 36-летняя Собчак выложила трогательное видео с сыном в свой Instagram-аккаунт.

Поклонники Ксении знают, что появление ее малыша в социальных сетях - это редкость. Поэтому видео вызвало множество положительных комментариев и пожеланий здоровья Платону. На видео малыш подходит к фотографии мамы и целует ее. Также малыш произносит "Мама, целуй!". В подписи к видео Ксения не сдерживает умиления: "Мимимишность видео - 100%".-0-