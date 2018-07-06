Добытый под Архангельском алмаз в форме футбольного мяча могут назвать в честь Акинфеева

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Алмаз, напоминающий по форме футбольный мяч, добыт компанией "Алроса" в Архангельской области. Губернатор региона Игорь Орлов предложил назвать уникальный камень в честь вратаря российской сборной по футболу Игоря Акинфеева, сообщает ТАСС.

Алмазный "мяч" размером 3,5х3,2 мм имеет массу 0,5 карата. Руководитель алмазодобывающей компании "Алроса" Сергей Иванов отметил, что подобный камень удалось обнаружить впервые. Он также выразил надежду, что находка станет хорошим предзнаменованием для сборной России в преддверии четвертьфинала ЧМ-2018.

К предложению губернатора Архангельской области назвать алмаз в честь Игоря Акинфеева присоединились многочисленные болельщики.

"Примечательно, что алмаз был обнаружен накануне четвертьфинала, куда наша сборная пробилась во многом благодаря блестящей игре Игоря Акинфеева", - подчеркнул губернатор.

В четвертьфинале мундиаля сборной России предстоит встретиться с футболистами Хорватии. Матч начнется 7 июля в 21:00 на стадионе "Фишт" в Сочи.-0-