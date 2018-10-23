Древнейший в мире затонувший корабль обнаружен в Черном море

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологи нашли на дне Черного моря корабль, который пролежал там около 2,4 тыс. лет. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

Международная англо-болгарская команда морских археологов обнаружила греческое торговое судно длиной 23 м на дне Черного моря. Корабль лежал на глубине двух километров в 80 км от болгарского города Бургас. Команда использовала два подводных робота-исследователя, чтобы получить трехмерное изображение корабля. Во время экспедиции был взят образец судна для углеродного анализа с целью выявления его возраста.

Исследователи из Саутгемптонского университета (Англия) определили, что возраст корабля - не менее 2,4 тыс. лет. На данный момент судно официально считается древнейшим в мире неповрежденным кораблем. Сохранность поражает - уцелели даже руль, мачта и гребные скамьи. Причина такой хорошей сохранности заключается в том, что вода на глубине двух километров практически лишена кислорода - корабль был недоступен современным дайверам и микроорганизмам, которые могли его повредить.

Подобный корабль изображен на древнегреческой вазе, которая выставлена в Британском музее. Вазу украшает сюжет из "Одиссеи" Гомера: Одиссей привязан к мачте похожего корабля, проплывая мимо мифических морских Сирен, которые своими песнями сводили с ума моряков.

Археологи планируют вернуться к кораблю, чтобы изучить груз, который перевозили на нем.

За три года работы академическая экспедиция обнаружила 67 затонувших кораблей, включая римские торговые суда и торговые корабли XVII века.-0-