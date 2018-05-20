Два канадца выиграли джекпот национальной лотереи в $4 млн

Джекпот национальной лотереи "6 из 49" в размере 5 млн канадских долларов (около $4 млн) разыгран в Канаде 20 мая.
Победителями в розыгрыше стали 2 человека. Выигрышные билеты были проданы в провинциях центральной Канады Манитобе, Саскачеване или Альберте, но где именно, пока не уточняется. Главный приз будет разделен между победителями пополам.
Традиционный "утешительный приз" в 1 миллион канадских долларов ($780 тыс.) вручат жителю провинции Онтарио. Для получения приза необходимо предъявить организаторам выигрышный квиток, а имя победителя должно стать достоянием общественности – таковы правила.
Крупнейший в истории Канады джекпот в размере 64 млн канадских долларов ($49,5 млн) был разыгран в лотерею "6 из 49" в октябре 2015 года.
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