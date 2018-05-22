Две рыси кричат друг на друга человеческими голосами - видео

В интернете набирает популярность видеоролик, в котором две дикие рыси кричат друг на друга, при этом их голоса напоминают человеческие. Житель Канады опубликовал необычный ролик на YouTube.

По словам автора видео Эда Триста, обычно рыси прячутся от людей. Но в этот раз дикие животные были слишком увлечены собственной ссорой, поэтому не обращали никакого внимания на людей. Очевидца удивило то, что крик рысей был очень похож на протяжное человеческое "А-а-а-а".

Трист с семьей около десяти минут следил за поведением животных и снимал происходящее на видео из окна своего автомобиля. Все это время рыси враждебно стояли друг напротив друга, но не нападали.

Вскоре видео стало вирусным, а пользователи стали сравнивать ситуацию с ссорой братьев или сестер.

Специалисты отмечают, что это действительно очень редкое явление. Рыси стараются избегать людей, поэтому снять их на видео очень сложно. Обычно данные представители семейства кошачьих так спорят за территорию.