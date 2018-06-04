Двойник Лазарева хочет подать на него в суд за испорченную репутацию

Около месяца назад в Instagram появилось видео, на котором поклонники Сергея Лазарева заcняли мужчину, очень похожего на певца. Неизвестный мирно спал в самолете, а рядом стояла практически полная бутылка пива.

Данный ролик Лазарев разместил в своем аккаунте и подписал: "Как такое возможно? Прислали видео… но это не я! А моя точная копия! Шок! Реально двойник!".

Чуть позже объявился и тот самый неизвестный. Им оказался московский повар. Он рассказал, что любит спать в самолетах. По его словам, так быстрее время пролетает. Мужчина поделился, что этот ролик негативно сказался на его репутации. Повар писал Лазареву, просил видео удалить, но певец проигнорировал. Поэтому теперь мужчина собирается подавать на Сергея в суд.