Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский певец, автор песен, музыкант, актер Джастин Бибер женился на своей возлюбленной, американской топ-модели и телеведущей, представительнице знаменитой голливудской династии Хейли Болдуин, сообщает журнал People.
Молодая пара официально зарегистрировала брак, но свадебная церемония в церкви и празднование с друзьями и родными назначены на более позднее время. Но большую свадьбу знаменитостей они не планируют.-0-
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