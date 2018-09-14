Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский певец, автор песен, музыкант, актер Джастин Бибер женился на своей возлюбленной, американской топ-модели и телеведущей, представительнице знаменитой голливудской династии Хейли Болдуин, сообщает журнал People.

Молодая пара официально зарегистрировала брак, но свадебная церемония в церкви и празднование с друзьями и родными назначены на более позднее время. Но большую свадьбу знаменитостей они не планируют.-0-