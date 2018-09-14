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Джастин Бибер женился на Хейли Болдуин

Калейдоскоп 14.09.2018 | 22:51

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Канадский певец, автор песен, музыкант, актер Джастин Бибер женился на своей возлюбленной, американской топ-модели и телеведущей, представительнице знаменитой голливудской династии Хейли Болдуин, сообщает журнал People.

Молодая пара официально зарегистрировала брак, но свадебная церемония в церкви и празднование с друзьями и родными назначены на более позднее время. Но большую свадьбу знаменитостей они не планируют.-0-

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знаменитость, Канада, США
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Эволюция мотоциклов в подробной инфографике от Bosch Близится закрытие мотосезона, и уже в ближайшую субботу, 15 сентября, в Минске пройдет крупнейший мотофестиваль "H.O.G. Rally Minsk 2018".
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