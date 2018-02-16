Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по сериалу "Друзья", и ее супруг, актер и сценарист Джастин Теру, объявили о разводе. Об этом сообщает TMZ.
Актеры рассказали, что после развода они планируют сохранить дружеские отношения. Сообщается, что решение о расторжении брака было принято еще в конце прошлого года.
Энистон и Теру поженились в 2015 году — спустя три года после обручения. Напомним, что первым мужем актрисы являлся Брэд Питт.-0-
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