Дженнифер Энистон и Джастин Теру объявили о разводе

Американская актриса Дженнифер Энистон, известная по сериалу "Друзья", и ее супруг, актер и сценарист Джастин Теру, объявили о разводе. Об этом сообщает TMZ.

Актеры рассказали, что после развода они планируют сохранить дружеские отношения. Сообщается, что решение о расторжении брака было принято еще в конце прошлого года.

Энистон и Теру поженились в 2015 году — спустя три года после обручения. Напомним, что первым мужем актрисы являлся Брэд Питт.-0-