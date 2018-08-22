Дженнифер Лоуренс снялась в рекламе нового аромата Christian Dior Joy

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дженнифер Лоуренс, которая уже несколько лет сотрудничает с домом Dior, стала лицом первого за 19 лет нового аромата.
Аромат Dior Joy, старт продаж которого намечен на конец августа, это, по словам создателей, "ода удовольствиям жизни" – яркий, энергичный и жизнерадостный букет цитрусовых и цветочных нот. Изюминку парфюмерной композиции добавляют ноты розы – одного из "фирменных ингредиентов" классических ароматов Dior, - в сочетании с акцентами жасмина и сочных цитрусовых нот. В основе – теплые ноты сандала с пудровыми полутонами мускуса, обеспечивающие Dior Joy особую чувственность. -0-
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