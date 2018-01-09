Джиллиан Андерсон получила звезду на Аллее славы

Голливудская актриса Джиллиан Андерсон, более известная как Дана Скалли из "Секретных материалов", стала обладательницей звезды на Аллее славы. Ее поздравили коллеги по фильмам и сериалам.

В частности, рядом с 49-летней Андерсон находились актер Джоэл МакХейл и актриса Аннабет Гиш, создатель "Секретных материалов" Крис Картер, а также один из бывших продюсеров "Американских богов" Брайан Фуллер.

Звезда Джиллиан стала на Аллее 2625-й.