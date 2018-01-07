Джона Сноу из "Игры престолов" выгнали из бара за пьяный дебош

Актер Кит Харингтон, более известный как Джон Сноу из "Игры престолов", устроил заварушку в ньюйоркском баре. Мужчина пришел туда в нетрезвом виде и пытался сыграть в бильярд.

Это произошло вовсе не мирным способом. Харингтон отобрал кий у другого игрока и начал хамить. Его вежливо выставили из заведения, однако "Сноу" вернулся в бар. Охране пришлось применить силу.

Пока никаких заявлений от 31-летнего англичанина и "Короля Севера" по поводу произошедшего не последовало.