Джона Сноу из "Игры престолов" выгнали из бара за пьяный дебош

Актер Кит Харингтон, более известный как Джон Сноу из "Игры престолов", устроил заварушку в ньюйоркском баре. Мужчина пришел туда в нетрезвом виде и пытался сыграть в бильярд.
Это произошло вовсе не мирным способом. Харингтон отобрал кий у другого игрока и начал хамить. Его вежливо выставили из заведения, однако "Сноу" вернулся в бар. Охране пришлось применить силу.
Пока никаких заявлений от 31-летнего англичанина и "Короля Севера" по поводу произошедшего не последовало.
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