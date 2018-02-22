Джулия Робертс вместе с супругом села на строгую диету

Голливудская актриса Джулия Робертс села вместе с супругом на строгую диету. Она решила привести себя в форму после съемок.

Джулия совсем недавно завершила работу над фильмом "Ben is Back" и немного поправилась за время съемок, так как этого требовала ее роль. Теперь голливудская звезда решила сесть на строгую диету, а заодно привлекла к этому своего супруга Дэнни Модера. Мужчине, конечно же, тяжело ограничивать себя в питании, но он хочет поддержать жену. Джулия исключила из рациона молочные продукты, мясо и рыбу, отдавая предпочтение фруктам, овощам, орехам и пророщенным злакам.

К слову, Дэнни утверждает, что фигура у супруги отличная, но Робертс настаивает на необходимости диеты.-0-