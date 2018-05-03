Экологи собираются высечь портрет Трампа на арктической льдине

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финские экологи готовятся вырубить во льдах Арктики гигантский объемный портрет президента США Дональда Трампа. Цель данного проекта под названием Trumpmore - привлечь внимание к проблеме глобального потепления, сообщается на официальном сайте проекта.

Активисты движения "Тающий лед" рассчитывают, что со временем ледяная голова начнет таять. Это послужит наглядным примером того, как влияет глобальное изменение климата на Арктику.

По мнению экологов, подобная акция поможет убедить людей - в том числе и американского лидера, отрицающего глобальное потепление, - в серьезности возникшей проблемы.

По своим параметрам ледяное изваяние не будет отличаться от президентских каменных голов на горе Рашмор. Его размеры составят 35 м в высоту и по 20 м в ширину и глубину. К работе над проектом будут привлечены финские и монгольские скульпторы. В настоящее время активисты заняты поиском финансирования: для реализации идеи потребуется не менее 400 тыс. евро.

Президент США Дональд Трамп неоднократно высказывался о том, что глобальное потепление не более чем фикция. В 2017 году Соединенные Штаты вышли из Парижского соглашения по климату, руководствуясь финансовыми соображениями.-0-