Экс-участница "Дома-2" Беркова разделась на шоу "Деньги или позор"

Елена Беркова, получившая известность благодаря скандальному шоу "Дом-2" приняла участие в популярной передаче "Деньги или позор".
Шоу ведет резидент Comedy Club Илья Соболев. Гостям программы задают вопросы с подвохом. Если гостю удается ответить на вопрос, то его ждет денежное вознаграждение.
Девушка поразила зрителей не только откровенными рассказами о предпочтениях в интимной жизни, но и поборолась за денежный приз на шоу: ответы на вопросы на раздевание. За каждый ошибочный ответ девушка снимала с себя предмет туалета. Видимо, вопросы оказались слишком сложными, так как к концу передачи Беркова осталась только в платье, надетом на голое тело.
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