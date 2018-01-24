Экс-участница "Дома-2" Беркова разделась на шоу "Деньги или позор"

Елена Беркова, получившая известность благодаря скандальному шоу "Дом-2" приняла участие в популярной передаче "Деньги или позор".

Шоу ведет резидент Comedy Club Илья Соболев. Гостям программы задают вопросы с подвохом. Если гостю удается ответить на вопрос, то его ждет денежное вознаграждение.

Девушка поразила зрителей не только откровенными рассказами о предпочтениях в интимной жизни, но и поборолась за денежный приз на шоу: ответы на вопросы на раздевание. За каждый ошибочный ответ девушка снимала с себя предмет туалета. Видимо, вопросы оказались слишком сложными, так как к концу передачи Беркова осталась только в платье, надетом на голое тело.