Эксперты выбрали главное слово русского языка-2017

Экспертный совет при Центре творческого развития русского языка назвал главное слово уходящего года. Впрочем, назвать его русским, равно как и остальные девять, можно с большой натяжкой.

Итак, самым главным словом-2017 стало "реновация". Второе место занял "биткоин", а третье - "хайп".

Самыми популярными также оказались "баттл", "допинг", "фейк", "безвиз", "токсичный" и "харассмент".

В голосовании приняли участие именитые писатели, филологи, лингвисты, журналисты, культурологи и философы.

Отметим, что Оксфордский словарь назвал лучшим в уходящим году слово youthquake. Оно обозначает "значимое культурное, политическое или социальное изменение, возникшее под действием или влиянием молодежи". Термину около 52 лет и в 2017 году его употребляли в пять раз чаще, чем в прошлом.