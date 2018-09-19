Елена Малышева удивила публику сменой имиджа

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеведущая Елена Малышева много лет практически не меняла свой образ. Элегантный стиль в одежде и аккуратная прическа - визитные карточки ведущей передач "Жить здорово!" и "Здоровье".

О том, что известная 57-летняя телеведущая изменила имидж поклонники узнали из ее Intagram-аккаута. Елена заметно похудела и примерила новый образ. Ведущая выбрала брюки с завышенной талией, рубашку и классические лодочки лавандового цвета. Также, Елена в своем аккаунте попросила поклонников оценить ее новый стиль лайками и заверила, что ей очень важно мнение со стороны.-0-