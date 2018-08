Эминем выпустил новый альбом Kamikaze

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский рэпер Эминем выпустил новый альбом под названием Kamikaze.

Новость о выходе альбома артист опубликовал на своей странице в Twitter. "Наслаждайтесь", - написал Эминем над фотографиями обложки новой пластинки.

Tried not 2 overthink this 1... enjoy. #KAMIKAZE Out Now - https://t.co/ANw73KbwMt pic.twitter.com/qfQoTYBTUy