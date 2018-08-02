Ева Лонгория показала миру своего новорожденного сына

Ева Лонгория показала своего новорожденного сына Сантьяго Энрике Бастона на страницах журнала HOLA! Их совместное фото украсило обложку издания, а в интервью актриса подробно рассказала о радостях материнства.
Актриса не первый раз доверяет события из своей личной жизни этому журналу. Два года назад именно HOLA! USA делали репортаж со свадьбы Евы и ее супруга Хосе Бастона.
В своих соцсетях счастливая мать поделилась обложкой номера и написала: "Сантьяго Энрике Бастон передает привет всему миру! Не могла дождаться, когда смогу поделиться этой фотографией со всеми! Благодаря журналу HOLA! и моему мужу этот прекрасный момент с моим новорожденным сыном запечатлен".
Новорожденного сына актриса не в первый раз демонстрирует публике – в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, Ева не скрывает ребенка и достаточно регулярно публикует фотографии с ним в своем Instagram, хотя лицо сына действительно показала впервые.
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