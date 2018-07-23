Фанаты "Гарри Поттера" собирают деньги на издание самого известного русскоязычного произведения

Те, кто давно следит за развитием истории "мальчика, который выжил", уже хорошо знакомы с миром фанфиков по книгам Джоан Роулинг и наверняка сталкивались на просторах интернета с работой Элиезера Юдковского "Гарри Поттер и методы рационального мышления". Поклонники "Поттерианы" настолько прониклись этим фанфиком, что теперь собирают деньги на его издание. Фанфик, к слову, обозначает любительское сочинение по мотивам популярных оригинальных литературных произведений.

Элиезер Юдковский, который является автором этой эпопеи, основанной на романах о Гарри Поттере, работает специалистом по искусственному интеллекту. Работа над "Методами рационального мышления" заняла у него 5 лет.

Сюжет его фанфика полностью меняет прошлое Гарри Поттера. Вместо жестоких и глуповатых Дурслей мальчика воспитывает тетя - ученый из Оксфорда - со своим мужем. Когда Гарри едет в Хогвартс, то уже отлично разбирается в науке и рациональном мышлении. Юдковский замахнулся на все книги Роулинг и старательно переносил события из оригинальных произведений в свой несколько измененный мир волшебников.

А совсем недавно первокурсник НИУ ВШЭ Михаил Самин начал собирать деньги на печать трех томов этой работы через краудфандинговую платформу. Стоит отметить, что Роулинг разрешила использовать вселенную Гарри Поттера, если никто не получает за это прибыль. Так что собранные деньги пойдут лишь на печать и доставку книг поклонникам.