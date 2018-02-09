Фанаты обсуждают свадьбу Бузовой и Батрутдинова

Совместные фотографии знаменитостей спровоцировали бурные обсуждения фанатов в интернете. Многие считают, что Батрудинов и Бузова идеально подходят друг другу.
Поклонники стали предполагать, как могла бы выглядеть свадьба двух звезд, и даже назначили дату торжественного мероприятия. По мнению пользователей, оно могло бы произойти 28 октября. А отметили бы радостное событие влюбленные в Барселоне.
Стоит отметить, что Тимур ранее называл отношения с Бузовой "дружбой на грани" и просил людей не вмешиваться в их личные дела.-0-
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