Фанаты "Властелина колец" хотят превратить небоскреб в башню Саурона

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фанаты трилогии Питера Джексона "Властелин колец" организовали сбор подписей, призывающей владельцев небоскреба Salesforce Tower в Сан-Франциско разместить на его вершине Око Саурона. Информация об этом с текстом самого письма размещены на сайте Change.org.

"Мы верим в силу интернета как места для обмена идеями и влияния на изменения в мире. Наша цель состоит в том, чтобы создать глоток творчески свежего воздуха среди бесплодного политического ландшафта. Это ведь город, построенный на творчестве, стремлении к лучшему и самовыражению. Мы призываем владельцев подать правильный знак всем, кто осмеливается мечтать, объединив районы, укрепив связи и наводя новые мосты, зажечь огонь над этим священным городом. Это будет забавное, артистическое и очень своевременное представление, которым сможет насладиться весь город", - пишут фанаты, подчеркивая, что речь идет не о постоянной экспозиции, а лишь на период празднования Хэллоуина.

Ока Саурона в литературном первоисточнике и фильмах Питера Джексона является олицетворением зла и переходной формой существования приспешника Мелькора.

Небоскреб Salesforce Tower - самое высокое здание в Сан-Франциско, его высота составляет 326 м.-0-