Филипп Киркоров спел новую версию своего хита в рекламе

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совсем недавно Филипп Киркоров выпустил песню "Цвет настроения синий", которая мгновенно стала хитом. В результате, из-за такой популярности песни стали появлятся различные ее переделки. Сам Киркоров поучаствовал в одной из них и снялся в клипе Егора Крида "Цвет настроения черный" - в видео артист стал представителем лейбла Black Star.

На этот раз Филипп Киркоров примерил образ Снежной Королевы и преобразил свою песню в "Цвет заражения синий" в рекламе спрея. В видео исполнитель поет свой переделанный хит и заражает семью болью в горле.-0-