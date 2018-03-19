Фильм "Дэдпул" покажут в Китае

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайские зрители смогут посмотреть фильм "Дэдпул", основанный на популярной серии комиксов Marvel. Показы кинокартины состоятся в апреле этого года во время Пекинского международного кинофестиваля. Об этом сообщает издание Variety.

Фильм будет показан в том же виде, в котором его видели жители других стран. Также на фестивале будут показаны фильмы из серии "Люди Икс" и прочие кинокартины, основанные на комиксах.

Напомним, что в 2016 году, когда "Дэдпул" вышел в мировой прокат, его запретили к показу в кинотеатрах Китая из-за обилия жестоких сцен в картине. Однако это все равно не помешало фильму заработать в международном прокате внушительную сумму.

"Дэдпул" стал самым кассовым в истории фильмом с рейтингом R Американской киноассоциации (лица, не достигшие 17-летнего возраста допускаются на фильм только в сопровождении одного из родителей, либо законного представителя). Сообщалось, что лента "Дэдпул" побила рекорд фильма "Матрица: Перезагрузка", который ранее занимал первое место в списке самых успешных кассовых фильмов с аналогичным рейтингом. -0-