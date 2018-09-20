Фильм "Цой" Алексея Учителя выйдет в 2020 году

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выход в широкий прокат фильма Алексея Учителя "Цой" о лидере музыкальной группы "Кино" Викторе Цое запланирован на 2020 год, сообщает ТАСС.
"Производство закончится, я думаю, что в начале 2020 года. И в 2020 году, к сожалению, будет печальная дата - 30 лет со дня смерти Виктора (Цоя). Не под эту дату, но в этом году мы выпустим картину в прокат", - сказал Учитель.
Режиссер планирует приступить к съемкам в мае следующего года. Предполагается, что они будут проходить на территории Латвии, Литвы, Калининградской, Ленинградской и Псковской областей.
Сценарий к картине был написан около семи лет назад Александром Гоноровским. Главным героем будет водитель автобуса, с которым столкнулась машина, в которой ехал Виктор Цой.-0-
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