Финальную битву сериала "Игра престолов" снимали 55 ночей. Об этом сообщает ресурс Watchers on the Wall.

Продюсеры сериала поблагодарили съемочную группу за работу над самой масштабной битвой в истории проекта. Они утверждают, что зрители, которые увидят данный эпизод, даже представить не смогут, сколько усилий было приложено. Порой съемочной группе приходилось работать при нулевых температурах. Поклонники сериала увидят такую битву, которой никогда ранее не видели на экранах.

Некоторые предполагают, что речь идет о съемках сражения за находящийся на Севере Вестероса замок Винтерфелл.

Финальную баталию зрители смогут увидеть в 2019 году.