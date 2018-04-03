Финны планируют построить самый высокий в мире замок из песка

Рекорд планируется установить в финском городе Лаппеенранте этим летом. Сооружение замка высотой в шестиэтажный дом – а это 18 метров - начнется в мае. Мастера уверены, что их творение обязательно попадет в Книгу рекордов Гиннесса.

Для замка выбрали мыс на историческом острове.

Для строительства нужны 4 миллиона килограмм песка, а также специальная техника. Сначала на месте строительства насыплют восьмиметровую песчаную пирамиду. Затем на ее стенах скульпторы и художники будут создавать здания и скульптуры, в частности, все крепости и замки Финляндии.

Строительство замка финансируется за счет города Лаппеенранта.

Возведение шедевра из песка 30 скульпторов из разных стран мира планируют завершить за два месяца. Открытие запланировано на 8 июля.

Это будет уже 15-й песчаный замок, но такой масштабный построят впервые. Раньше высота этих сооружений измерялась несколькими метрами. Самый высокий, высотой 17 метров, был построен в 2017 году в Дуйсбурге в Германии.