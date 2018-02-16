ФОТОФАКТ: Бамбуковые медвежата поздравили всех с китайским Новым годом

16 февраля, Сычуань /БЕЛТА - Синьхуа/. Детеныши большой панды коллективно появились на публике в Китайском центре по охране и исследованию больших панд, чтобы поздравить посетителей с Новым годом по лунному календарю и пожелать всем счастья.
Бамбуковые медвежата родились в 2017 году в Китайском центре по охране и исследованию больших панд (провинция Сычуань, Юго-Западный Китай).-0-
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