ФОТОФАКТ: Как могло выглядеть новое поколение ГАЗ-24

Дизайнер Сергей Баринов представил модельный ряд "советской классики на новый лад". Он показал, как могла бы выглядеть "Волга" ГАЗ-24 в различных модификациях кузова.
Хотя компьютерные изображения являются чистой фантазией автора и в серию машина не пойдет, они заслужили явное одобрение сетевой публики.
Модели Баринова сделаны и с учетом возможных "заводских" версий, вроде лимузина или спортивного седана.
Изображения Сергея Баринова
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