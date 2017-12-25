ФОТОФАКТ: Как могло выглядеть новое поколение ГАЗ-24

Дизайнер Сергей Баринов представил модельный ряд "советской классики на новый лад". Он показал, как могла бы выглядеть "Волга" ГАЗ-24 в различных модификациях кузова.

Хотя компьютерные изображения являются чистой фантазией автора и в серию машина не пойдет, они заслужили явное одобрение сетевой публики.

Модели Баринова сделаны и с учетом возможных "заводских" версий, вроде лимузина или спортивного седана.

Изображения Сергея Баринова