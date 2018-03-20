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ФОТОФАКТ: Луну и Венеру наблюдали белорусы на ночном небе
Калейдоскоп
20.03.2018 | 07:28
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Луну и Венеру наблюдали на ночном небе 19 марта.
Фото Леонида Щеглова
Теги
космос
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фоторепортаж
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