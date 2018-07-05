Гардероб Меган Маркл оценили в 1 миллион долларов

Меган Маркл личность, привыкшая к вниманию со всех сторон, в свое время она была звездой сериалов. Однако теперь фанатов у девушки стало порядком больше, ведь она новоиспеченная герцогиня Сассекская. Теперь не только поклонники Меган хотят знать, какой фирмы помада у нее на губах или от какого бренда сумочка в руках, а целая страна.
Но желающих приобрести что-то себе в гардероб, как у супруги принца Гарри, вероятно, ждет разочарование. Весь гардероб девушка выбирает лично и отдает предпочтение брендовым вещам, а это значит, что одеваться дешево не в ее вкусе.
Это подтверждает недавнее высказывание Кэти Николл, автора нескольких биографических книг о членах королевской семьи Великобритании. Писательница озвучила примерную стоимость гардероба Меган Маркл — около миллиона долларов. А самой дорогостоящей вещью в нем является свадебное платье от французского модного дома Givenchy за 440 тысяч долларов.
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