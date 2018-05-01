Генри Кавилл и Том Круз представили "Миссия невыполнима: Последствия" на CinemaCon 2018

Одним из последних мероприятий фестиваля CinemaCon в Лас-Вегасе стала презентация фильма "Миссия невыполнима: Последствия". Фильм должен появиться в прокате 26 июля 2018 года. Представили фильм публике главные звезды – Том Круз, Генри Кавилл и Анджела Бассетт.
Генри Кавилл во время беседы с журналистами признался, что ему не терпится вновь примерить костюм Супермена. В каком фильме планирует сняться актер в этой роли, пока неясно.
Том Круз не только пообщался с прессой, но и увез домой специальную награду CinemaCon - Pioneer of the Year Award.
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