Гильермо дель Торо снимет анимационный мюзикл "Пиноккио"

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Режиссер Гильермо дель Торо снимет кукольный анимационный фильм "Пиноккио" по мотивам сказки итальянского писателя Карло Коллоди. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Это будет мюзикл, история о Пиноккио получит новую интерпретацию. Съемки начнутся осенью. Гильермо дель Торо в этой киноленте будет не только режиссером, но и продюсером, и сценаристом.

Режиссер уже набрал команду для создания мультфильма. Соавтором сценария будет Патрик Макхэйл, сценарист мультсериала "Время приключений" (Adventure Time, 2010-2018). Сорежиссером выступит Марк Густафсон, который принимал участие в работе над картиной "Бесподобный мистер Фокс" (Fantastic Mr. Fox, 2009).-0-