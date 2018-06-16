Головной убор Наполеона выставят на аукцион

Бикорн (двууголку), принадлежавшую императору Франции Наполеону Бонапарту, выставят на аукцион во французском Лионе 18 июня.

Эксперты оценивают головной убор Наполеона Бонапарта в сумму от 30 до 40 тыс. евро. Самым дорогим головным убором Наполеона, проданным на аукционе, считается треуголка, приобретенная в 2014 году корейским коллекционером за 1 млн 884 тыс. евро.

Сейчас известно о 20 треугольных и двуугольных шляпах, принадлежность которых императору Бонапарту считается доказанной. Бикорн, который будет выставлен на торгах в Лионе – в их числе. Согласно историческим данным, у Наполеона было почти 120 таких головных уборов, изготовленных одной парижской фирмой.

Специалисты аукционного дома De Baecque et Associs считают, что бикорн был найден после битвы при Ватерлоо 18 июня 1815 года. "Лот совпадает с этими датами и размером головы Наполеона, однако всегда в истории есть место для сомнения", - отметили в аукционном доме.

Личные вещи Наполеона, которые периодически выставляются на аукционных торгах во Франции, всегда вызывают ажиотаж. В торгах участвуют французские мировые музеи и богатые коллекционеры из разных стран. В ноябре 2017 года золотой лавровый лист, элемент короны Бонапарта был продан с аукциона во французском Фонтенбло за 625 тыс. евро.