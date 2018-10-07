Городские слоны исчезнут с улиц Нью-Дели

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти столицы Индии решили передать городских слонов в специальные приюты. В пригороде столицы сейчас осталось шесть слонов. Об этом сообщает ТАСС.
Ранее слон был непременным атрибутом верховной власти - у каждого индийского раджи и махараджи, у падишахов был "слоновий выезд". В сентябре власти Нью-Дели откликнулись на многолетние требования защитников животных и приняли решение отправить городских хоботных в специальные приюты. Владельцы слонов недовольны решением властей. У них нет отбоя от желающих покататься.
Власти еще в 1970-е годы запретили отлов слонов в дикой природе и использование их в коммерческих целях, а с 2003 года запретили куплю-продажу этих животных.
"Держать слонов в грязном городе для потехи - это неправильно", - уверен представитель организации по защите животных Wildlife SOS Special Projects Васим Акрам.-0-
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