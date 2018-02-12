Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Овен

Будьте внимательны при пользовании банкоматом. По рассеянности есть риск ввести не тот пин-код. В среду ваша активность и своевременные деловые предложения будут способствовать улучшению финансового положения.В пятницу будут удачными деловые встречи и переговоры.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Телец

На этой неделе вы вполне можете рассчитывать на прибыль, только держите в тайне свои источники доходов и следите за тем, что и кому вы говорите. В четверг есть шанс начать воплощать в жизнь свою заветную финансовую мечту. Возможно, вам представится один из тех редких шансов, которые становятся причиной внезапных карьерных взлетов.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Близнецы

В понедельник и вторник вам удастся сделать значительный скачок. Ваши усилия принесут результаты и прибыль. Вам предложат новый выгодный проект. В среду порадуйте любимого человека дорогим подарком. И он в долгу не останется. В начале недели вас ждут интересные творческие планы.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Рак

Финансовое положение начинает стабилизироваться, можно вздохнуть спокойно и немного сбавить интенсивный темп работы, но не время полностью расслабляться. Могут поступить новые выгодные предложения или вы найдете работу мечты. Прекрасная неделя для творчества и карьеры. Ваша работоспособность удивит окружающих.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Лев

Бурная личная жизнь предполагает определенные расходы, и к концу недели финансы, вполне вероятно, запоют романсы. Однако премия в конце недели залатает некоторые дыры в вашем бюджете. Попытайтесь не торопить события и принимать людей такими, какие они есть, стараясь не слишком приукрашивать картину как розовыми, так и черными тонами.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Дева

Финансовое положение сейчас не располагает к большим тратам. Так что ходите в магазин пореже и покупайте только самое необходимое. В пятницу вероятны денежные поступления. На этой неделе вы можете совершить почти невозможное, но стоит призадуматься, нужно ли это делать... Впрочем, результат вашего раздумья известен заранее - упрямства вам не занимать, и вы взвалите на себя это бремя хотя бы из спортивного интереса.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Весы

Ваш заработок наконец-то станет стабильным. Так что в среду и в субботу можно прогуляться по магазинам и поднять себе настроение приятными покупками. Все совершают ошибки, и мудрость жизни заключается в том, чтобы их не повторять, не ходить по замкнутому кругу, а извлекать позитивный опыт из жизненных трудностей.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Скорпион

Проявите инициативу, ваши креативные идеи понравятся коллегам и принесут прибыль. Не воспринимайте замечания начальства как критику. Вашу работу ценят, с вами просто хотят посоветоваться. Творческая деятельность будет положительно влиять на ваше настроение и работоспособность.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Стрелец

Можно спокойно вздохнуть, в среду велика вероятность улучшения финансового положения. Правда, необходимо распорядиться этими деньгами с умом. У вас появится прибыльная подработка. На этой неделе Фортуна будет улыбаться вам, и вы сможете открыть собственное дело, однако это потребует немало сил и времени.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Козерог

В финансовом плане у вас всё сейчас достаточно благополучно, что позволяет вам чувствовать себя уверенно и спокойно. Понедельник благоприятен для составления договоров и заключения сделок. На вторую половину недели не стоит планировать деловые встречи - только телефонные разговоры и переписку.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Водолей

Финансовое положение на нынешней неделе будет, скорее всего, стабильным. Только не ввязывайтесь в интриги и конфликты в офисе. В выходные не разоряйте семейный бюджет, желательно избегать многолюдных мест и слишком шумных развлечений. Личное обаяние позволит наладить необходимые партнерские отношения в деловой сфере.

Гороскоп на неделю с 12 по 18 февраля Рыбы

На понедельник весьма нежелательно планировать важные деловые встречи, лучше перенести их на другой день, например - среду или четверг. Во вторник удачны будут деловые поездки. В субботу вполне можно сделать дорогую покупку в кредит. На этой неделе вы почувствуете легкость, уйдет в прошлое многое из того, что вас раздражало.

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