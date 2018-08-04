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Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа

Калейдоскоп 04.08.2018 | 09:10

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Овен

Вам необходимо проявить осторожность в денежных делах. Постарайтесь никому не рассказывать о ваших достижениях в этой области. Будьте внимательны, когда оплачиваете покупки по интернету, посторонние не должны знать данные вашей кредитной карты.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Телец

Возможно улучшение вашего финансового положения, но и работать придется много. На понедельник лучше не назначать важных деловых встреч. Все будет выглядеть лучшим образом, но результат, вероятно, огорчит вас. Новые денежные поступления ждите в среду.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Близнецы

На этой неделе у вас появится возможность получить дополнительную прибыль, причем вам удастся заработать на своем творчестве или креативных идеях. Будьте внимательны к деловым партнерам и не давите на них. Возможны крупные денежные поступления во второй половине недели.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Рак

Финансовое положение стабильно, но лучше лишнего не тратить. Дополнительный доход можно ожидать только в конце недели. Деловые встречи лучше наметить на вторник. В четверг еще раз проверьте все документы внимательнейшим образом.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Лев

Финансовое положение постепенно улучшается, и ваш кошелек начинает наполняться на глазах. Это располагает к походу по магазинам и к приобретению нужных товаров, в том числе дорогих. Однако во вторник не носите с собой крупных сумм. В среду или пятницу появится шанс сменить работу.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Дева

На этой неделе крайне нежелательны крупные покупки и вложение денег в сомнительные проекты. Не отказывайтесь от финансовой помощи со стороны партнеров или родственников. В субботу или воскресенье, возможно, придется работать, а не лежать в гамаке на даче.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Весы

Понедельник может порадовать началом реализации ваших финансовых планов. Среда же, напротив, способна огорчить неожиданными разногласиями с деловыми партнерами. В четверг или пятницу лучше не делиться своими идеями с коллегами. Не поймут и не поддержат.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Скорпион

Финансовая сфера будет стабильна, но вы можете ее улучшить. Начальство вами довольно. Вы можете рассчитывать на премию. В пятницу вероятны крупные денежные поступления, похоже, вам выдадут премию.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Стрелец

В среду и четверг вероятны новые денежные поступления. Благоприятные перемены в финансовом отношении - это просто бальзам на вашу душу. Теперь вы можете отправиться в отпуск и ни в чем себе не отказывать.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Козерог

Финансовая стабильность может немного пошатнуться, если вы не приложите максимум усилий к ее поддержанию. Придется много работать, возможно, даже оставшись без летнего отпуска. В среду будут выгодны и удачны крупные покупки.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Водолей

Наступающая неделя весьма благоприятна для всех дел финансового характера. Вы можете вернуться к старому замыслу и вдохнуть в него новую жизнь. Однако важно работать в команде и не пытаться присвоить себе заслуги коллег.

Гороскоп на неделю с 6 по 12 августа Рыбы

Во вторник возможны новые денежные поступления. Будьте осторожны, не разбрасывайте с трудом заработанные деньги, оделяя ими окружающих, так как вашей щедростью могут воспользоваться вовсе не те, кому она адресована. Но не экономьте на подарках для своих близких.

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