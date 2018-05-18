Не самый лучший день: Григорий Лепс попал в больницу

Сегодня в СМИ распространилась информация о госпитализации Григория Лепса с переломом ребер. Однако вскоре пресс-секретарь артиста Наталья Мостакова опровергла эту информацию, объяснив, что певец лег в больницу для планового осмотра, сообщает ТАСС.

По словам официального представителя Григория Лепса, здоровью артиста ничего не угрожает. Впрочем, информацию о травме она так и не опровергла. На вопрос журналистов о переломе она отказалась отвечать.

Ближайшее выступление Лепса запланировано на 21 мая в Ташкенте. Пока неизвестно, будет ли оно отменено.