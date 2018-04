Группа АВВА впервые за последние 35 лет записала две новые песни

Популярный в 70-х-начале 80-х годов прошлого столетия шведский музыкальный квартет АВВА снова собрался вместе, чтобы записать две новые песни. Напомним, что последний раз музыканты играли вместе 35 лет назад.

Одна из новых композиций - "I Still Have Faith in You" будет представлена цифровыми образами в специальной телевизионной программе, показ которой намечен на декабрь нынешнего года.

Музыкальная группа ABBA была создана в Швеции в 1972 году и просуществовала десять лет. Все это время квартет был очень популярен – музыканты записали восемь альбомов, а многочисленные сборники песен коллектива продолжают выходить до сих пор.