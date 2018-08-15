Группа "Би-2" презентовала фильм о рок-фестивале в Бобруйске

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники рок-группы "Би-2" создали 30-минутный фильм о первом собственном музыкальном фестивале в родном городе Бобруйске, сообщает пресс-служба группы.

В фильме "Би-2 FEST. Made in Бобруйск" речь пойдет о семичасовом бесплатном фестивале на открытом воздухе, который прошел в Бобруйске 6 июля. Помимо "Би-2" в мероприятии приняли участие российские группы "Солнечная сторона" и "Сети", а также Brainstorm из Латвии, Midnight Faces из США.

"Такого количества гостей Бобруйск еще не видел - услышать и увидеть участников фестиваля пришло около 120 тыс. человек", - дополнили в пресс-службе "Би-2".

Группа "Би-2" была основана в 1988 году в Бобруйске. Активная деятельность коллектива началась после переезда Шуры и Левы в Россию в 1999 году. На счету коллектива десять номерных альбомов, последний из которых - "Горизонт событий" - вышел в свет в сентябре 2017 года. Песни группы не раз были отмечены музыкальными премиями, в числе которых World Music Awards, "Золотой граммофон", "Чартова дюжина" и награды музыкальных каналов "Муз-ТВ", Ru. tv. -0-