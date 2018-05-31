Харви Вайнштейну предъявлено обвинение в изнасиловании

Голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну предъявлено обвинение. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на окружного прокурора района Манхэттен.

Стало известно, что Вайнштейну предъявили обвинения в изнасиловании, а также в сексуальном преступлении. Сообщается, что продюсер свою вину не признал.

Напомним, что 25 мая Вайнштейн самолично сдался властям. Позднее ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях. В настоящее время Вайнштейн находится на свободе, так как его отпустили под залог в $1 млн. Теперь он обязан носить электронный браслет, который отслеживает его местоположение. Мужчине запрещено покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. Следующее слушание по делу Вайнштейна назначено на 30 июля.