Вайнштейн освобожден под залог в $1 млн

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обвиненный в изнасиловании и преступлениях сексуального характера американский кинопродюсер Харви Вайнштейн в зале суда освобожден под залог $1 млн, сообщают информагентства.
Продюсер добровольно пришел в полицию Нью-Йорка, согласился носить специальное устройство для мониторинга его передвижений. Ему придется сдать паспорт и не выезжать за пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.
Вайнштейн обвиняется "в изнасиловании, криминальных действиях сексуального характера, сексуальном насилии и сексуальных домогательствах в связи с отдельными инцидентами, касающимися двух женщин". Он оказался в центре громкого скандала после того, как его обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. По словам адвоката продюсера, его клиент намерен заявить о своей невиновности.
Следующие слушания по делу назначены на 30 июля.-0-
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