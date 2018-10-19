Храм Саграда-Фамилия в Барселоне получит легальный статус через 136 лет с начала строительства

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитое благодаря своему фантастическому виду здание по проекту архитектора Антонио Гауди признано объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, Но его строительство до сих пор не завершено. Об этом сообщает ВВС.

Строительные работы начались в 1882 году. Землю под храм купили на пожертвования прихожан в 1881 году. Первоначальный проект принадлежал не Гауди, а его учителю - Франциско дель Вильяра. По его проекту предполагалось возведение неоготической базилики в форме латинского креста. Из-за разногласий с заказчиками дель Вильяра покинул проект в том же году, и его руководство поручили Гауди. Он занимался возведением храма 42 года - до своей смерти.

После смерти Гауди строительство храма замедлилось, и сроки его сдачи неоднократно переносились. Строительные работы ускорились в последние годы.

Несмотря на известность, до сих пор церковь технически оставалась незаконной постройкой.

Впервые с начала строительства здание получит лицензию. Попечители храма выплатят мэрии Барселоны 36 млн евро за отсутствие разрешения на строительство в течение 136 лет. Обозначенная в соглашении между попечителями церкви и мэрией сумма будет выплачиваться в течение десяти лет. Из этой суммы 22 млн евро будет направлено на улучшение транспортной доступности, 7 млн - на прямой доступ к храму из метрополитена, 4 млн - на реконструкцию прилегающих к храму улиц и 3 млн - на обустройство общественного пространства вокруг базилики.

Работы планируется закончить к 2026 году, к столетию смерти главного архитектора храма Антонио Гауди, погибшего под колесами трамвая в 1926 году.

Бюджет базилики в этом году составляет 80 млн евро, из них 50 млн - доходы от туристов, отмечает испанское издание El Pais. Ежегодно собор посещают около 4,5 млн человек. Собор долгие годы существует на пожертвования. В числе его попечителей - восемь человек, руководит храмом архиепископ Барселоны Хуан Хосе Омелья Омелья.

В 2005 году храм вошел в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.-0-