Хронические раны сможет вылечить электронный пластырь

Ученые и инженеры из Америки изобрели пластырь для хронических ран. Он выводит лекарство самостоятельно в случае необходимости. Умный пластырь следит за состоянием раны благодаря датчикам температуры и pH.
Устройство защищает раны от патогенов из окружающей среды, а также следит за поступлением в область раны антибиотика, если он необходим. Устройство станет полезным для обладателей обширных ожогов и людям с диабетом.
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