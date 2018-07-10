Хронические раны сможет вылечить электронный пластырь

Ученые и инженеры из Америки изобрели пластырь для хронических ран. Он выводит лекарство самостоятельно в случае необходимости. Умный пластырь следит за состоянием раны благодаря датчикам температуры и pH.

Устройство защищает раны от патогенов из окружающей среды, а также следит за поступлением в область раны антибиотика, если он необходим. Устройство станет полезным для обладателей обширных ожогов и людям с диабетом.