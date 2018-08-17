Художник из Мексики попал в Книгу рекордов Гиннесса

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Художник из Мексики Алехандро Ривера Каньяс попал в Книгу рекордов Гиннесса за самый большой рисунок, сделанный одним человеком. Об этом сообщает местное издание Excelsior.

Площадь полотна составила 289 кв.м. Главным элементом картины является изображение Памятника Революции, который установлен в центре Мехико в память о событиях 1910-1917 годов. Именно поэтому презентация картины состоялась напротив монумента. Это событие было официально зарегистрировано в Книге рекордов Гиннесса.

Фото Notimex

Сам художник отметил, что таким образом он хотел заявить о родном городе на весь мир. Памятник Революции - один из символов города, а изображения летающих быков, НЛО и единорога это дополняющие композицию элементы сюрреализма.

Фото Notimex

Алехандро работал над эти произведением около двух месяцев, тратя каждый день на работу более восьми часов. Первоначально изображение было поделено на 17 частей, над которыми он работал отдельно, разукрашивая холст фломастерами.

Предыдущий рекорд в данной номинации принадлежал художнику из Индии. Площадь его картины составила 280 кв.м.-0-