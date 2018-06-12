Игорь Крутой потерял около 20 кг из-за болезни

Поклонники были взволнованы последними фотографиями в Instagram Игоря Крутого, на которых композитор выглядит сильно похудевшим. Они подозревали, что причина в болезни, но выяснилось, что потеря веса связана со специальной диетой.

Публикация от Игорь Крутой (@igor__krutoy) 16 Апр 2018 в 12:17 PDT

Игорь Крутой долгие годы борется с диабетом. Именно из-за этого заболевания врачи прописали ему строгую диету. В окружении Крутого рассказали, что он уже успел потерять около двадцати килограммов. По словам инсайдеров, правильного питания Игорь Крутой вынужден придерживаться вот уже несколько лет. Также на стремительное избавление от веса влияют еще и активные занятия спортом.