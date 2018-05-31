Игру о расстреле в школе убрали с онлайн-платформы в США после протестов

Игру, имитирующую действия убийцы, проникшего в школу, убрали с онлайн-платформы Steam. Причиной стали протесты граждан – за запрет видеоигры высказались почти 208 тыс. человек.

Как сообщали 30 мая информационные агентства, игра "Стрелок" (Active Shooter) должна была появиться на платформе Steam.

Выход в свет этой игры был запланировал на 6 июня - через четыре месяца после стрельбы в школе Marjory Stoneman Douglas в штате Флорида и через месяц после трагедии в школе в городе Санта-Фе (штат Техас). Всего в этом году в американских школах зафиксированы 22 случая стрельбы.