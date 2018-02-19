Илон Маск показал тостер в виде головы Дарта Вейдера

Основатель компании SpaceX и Tesla Илон Маск показал фотографию своего довольно необычного тостера. Бытовой прибор сделан в форме головы Дарта Вейдера из франшизы "Звездные войны". Снимок Илон Маск опубликовал в своем Instagram.
"Мой новый тостер", — коротко подписал фотографию предприниматель. Подписчики поставили под фото больше 850 тыс. лайков, а также написали более 20 тыс. комментариев.
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