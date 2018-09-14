14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя первого туриста для полета на Луну компания SpaceX объявит 17 сентября. Информация об этом размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что компания зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). "Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим о путешествиях в космос", - говорится в сообщении.-0-
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