14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имя первого туриста для полета на Луну компания SpaceX объявит 17 сентября. Информация об этом размещена на сайте компании, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что компания зачислила первого в мире частного пассажира для полета вокруг Луны на борту транспортного средства BFR (Big Falcon Heavy). "Это будет важный шаг в направлении того, чтобы открыть допуск людям, мечтающим о путешествиях в космос", - говорится в сообщении.-0-