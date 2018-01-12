"Имперский марш" из "Звездных войн" сыграли при помощи бумаги и карандаша

Американская студентка исполнила "Имперский марш" на бумаге с помощью карандаша и формул. Своим необычным исполнением, которое тут же выделилось из сотен других, она поделилась на YouTube.

Автором интерпретации стала Дэни Очоа. Любовь девушки к математике позволила ей услышать то, что обычно ускользает от других учащихся - музыку, заключенную в формулах.

На странице Очоа можно найти и веселую мелодию, звучавшую в баре в IV-ом эпизоде "Звездных войн" "Новая надежда". Свои ремиксы студентка создает не на парах, а в перерывах между занятиями.

Работа над "Маршем" заняла у Очоа около 1,5 часов. При этом подбор подходящей "по звучанию" формулы занял около часа.