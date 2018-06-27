Информация о госпитализации Марадоны оказалась ложной

Во вторник, двадцать шестого июня, в СМИ появилась информация о госпитализации Диего Марадоны после матча сборных Аргентины и Нигерии. Писали, что причиной стало резкое понижение давления из-за переживаний за Аргентину.
Через некоторое время колумбийская журналистка Патрисия Вильехас, сопровождающая Марадону, опровергла информацию о госпитализации, опубликовав фото аргентинца в самолете.
1:41 am Rusia. A punto de ✈️. Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0— Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) 26 июня 2018 г.
Основным поводом для слухов послужил видеоролик, демонстрирующий как Марадону под руки выносят со стадиона. Журналистка опубликовала фото с указанием точного времени, когда оно было сделано. Правда, информацию о том, что экс-футболисту потребовалась помощь врачей, она никак не прокомментировала.
26 июня 2018 г.
Впрочем, некоторые СМИ нашли и иное объяснение видео, на котором Марадоне помогают покинуть стадион. Они предположили, что он просто находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
Сборная Аргентины обыграла Нигерию со счетом 2:1, что позволило команде пройти в следующую стадию чемпионата мира. В 1/8 финала соперником Аргентины станет сборная Франции.
Напомним, этой весной Диего Марадона подписал контракт с брестским "Динамо" и стал председателем правления футбольного клуба. К исполнению своих обязанностей, как ожидается, знаменитый аргентинец приступит после завершения ЧМ-2018 по футболу.-0-
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